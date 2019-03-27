РИАМО - 27 мар. В Морозовской больнице в Москве 30 марта пройдет конференция детских гастроэнтерологов и педиатров, специалисты обсудят заболевания детей, связанные с воспалительными процессами в кишечнике, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Научно-практическая конференция «Воспалительные заболевания кишечника у детей: от теории к практике» пройдет в Морозовской больнице 30 марта. Посетить ее могут все желающие», – говорится в сообщении.

Ведущие врачи клиники расскажут о новейших лечебных и диагностических методиках, эндоскопических методах хирургии, лекарственном обеспечении, критериях установления инвалидности у пациентов с заболеваниями кишечника и многом другом.

На вопросы посетителей ответят квалифицированные педиатры, хирурги, гастроэнтерологи и иммунологи.