РИАМО - 27 мар. Церемония прощания с летчиком-космонавтом Валерием Быковским, скончавшимся на 85-м году жизни, пройдет в Доме космонавтов Звездного городка 29 марта, сообщается на сайте Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

Дважды Герой Советского Союза Валерий Быковский, совершивший три полета в космос, ушел из жизни в возрасте 84 лет.

«Прощание с Валерием Федоровичем Быковским состоится 29 марта в 12 часов в Доме космонавтов Звездного городка», – говорится в сообщении.

Быковский родился 2 августа 1934 года, в городе Павловский Посад Московской области. Учился в школе московского аэроклуба ДОСААФ. В 1968 году окончил Военно-воздушную инженерную академию им. профессора Н. Е. Жуковского.

В 1960 году он вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС. Он относился к первому поколению советских космонавтов. Первый полет совершил командиром корабля «Восток-5» с 14 по 19 июня 1963 года.

Вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза Быковский получил за свой следующий космический полет, который он выполнил с 15 по 23 сентября 1976 года в качестве командира корабля «Союз-22». В третий раз он полетел в космос командиром корабля «Союз-31» и советско-немецкого экипажа.

Суммарное время пребывания Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.