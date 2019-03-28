РИАМО - 28 мар. В НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского открывается школа восстановления после инсульта для пациентов и их родственников, первое занятие состоится в четверг в 16:30, посетить его могут все желающие, говорится в сообщении пресс-службы департамента здравоохранения Москвы.

«В нашем институте впервые пройдет школа восстановления после инсульта для пациентов и их родственников, где врачи простым и понятным языком расскажут, что такое реабилитация, из каких этапов она состоит, с какими трудностями может столкнуться пациент и как их наиболее эффективно преодолеть», – пояснил директор НИИ Сергей Петриков.

В рамках школы ведущие специалисты ответят на вопросы пациентов и их родственников и объяснят, на что необходимо обратить внимание у пациента после перенесенного инсульта, что включает современная реабилитация, когда необходимо ее начинать и многое другое.

Школа восстановления после инсульта станет регулярной – расписание занятий будет публиковаться в календаре дней открытых дверей департамента здравоохранения Москвы «Входите, открыто!». Узнать подробности о школе можно, обратившись на официальную страницу НИИ скорой помощи в социальных сетях.

Узнать подробности про первое занятие можно на странице мероприятия в Facebook , которое размещено на странице НИИ скорой помощи имени Склифосовского в соцсети.