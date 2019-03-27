РИАМО - 27 мар. Сотрудник полиции в районе Кузьминки задержали 59-летнего москвича, подозреваемого в угрозе убийством 14-летнему школьнику, сообщается на сайте ГУ МВД РФ по столице.

Как уточняется в материале, два подростка зашли в подъезд погреться. Один из соседей, услышав голоса мальчиков, вышел на лестничную площадку и потребовал, чтобы они покинули подъезд.

«Мужчина достал из кармана предмет, похожий на пистолет, и стал угрожать им одному из ребят. Испугавшись, подростки выбежали из подъезда и уже на улице услышали выстрел», – отмечается в материале.

Сотрудник полиции территориального подразделения задержал подозреваемого по месту жительства. Им оказался 59-летний житель Москвы. Выстрел был произведен в воздух из окна подъезда холостыми патронами. Предмет, похожий на пневматический пистолет, изъят.

Возбуждено уголовное дело по статье 119 УК РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.