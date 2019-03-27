РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Во Дворце культуры «Октябрь» подмосковного Подольска открылась фотовыставка, посвященная Году театра в России, ее посетили около 300 человек, сообщил «РИАМО в Подольске» автор выставки Кирилл Шутилин.

В фойе ДК «Октябрь» в среду торжественно открылась большая фотовыставка «Такой разный театр», посвященная Году театра в России. На ней представлено около 90 работ, в которых рассказывается о пяти театральных коллективах при ДК: образцовом театральном коллективе «Свеча», театральной студии «Вечерний звон», театре Юного актера, Молодежном театре, театре «Вечерний звон».

«Во дворце культуры «Октябрь» я работаю уже более 10 лет, но на эту выставку попали более свежие работы, которые показывают современный уровень театральных коллективов, представленных на ней. Сегодня отмечается Всемирный день театра, и в ДК «Октябрь» данной выставкой открылся гала-концерт III Открытого фестиваля «На театральных подмостках». Поэтому выставку посетили не только мои друзья и знакомые, но и зрители, и участники этого фестиваля», – сказал Шутилин.

Он отметил, что всего открытие фотовыставки посетили около 300 человек, после чего и началась торжественная программа в рамках фестиваля «На театральных подмостках».