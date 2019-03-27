РИАМО - 27 мар. ООО «Агрокомпания Дединово» из городского округа Луховицы получила предписание о прекращении действия декларации о соответствии на зерно, компания нарушила технический регламент Таможенного союза «О безопасности зерна», говорится в сообщении пресс-службы управления Россельхознадзора по Москве, Московской и Тульской областям.

Надзорное ведомство провело внеплановую проверку соблюдения требований законодательства РФ в области карантина растений и в сфере обеспечения качества и безопасности зерна в отношении ООО «Агрокомпания Дединово» в феврале 2019 года.

«При анализе представленной документации на реализованные партии продовольственного зерна управлением Россельхознадзора установлен факт нарушения организацией требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна», – говорится в сообщении.

В частности, отсутствуют результаты исследований по показателю «микотоксины» в части содержания охратоксина А на пшеницу. Декларация о соответствии принята с нарушениями требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности зерна» и не является достоверной.

«По факту недостоверного декларирования соответствия продукции Коломенской городской прокуратурой в отношении ООО «Агрокомпания Дединово» возбуждено административное дело по части 1 статьи 14.44 КоАП РФ («Недостоверное декларирование соответствия продукции» – ред.), которая предусматривает наложение административного штрафа на юридических лиц от 100 до 300 тысяч рублей», – уточняется в материале.