РИАМО – 28 мар. Москвичам прочитает лекцию о мужском здоровье главный специалист-уролог департамента здравоохранения Москвы доктор медицинских наук Дмитрий Пушкарь, которая состоится в парке «Зарядье» в четверг, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Он расскажет о лечении и профилактике расстройств мочеиспускания, о здоровом образе жизни, об основных заболеваниях предстательной железы. Знание первых симптомов и регулярные осмотры у врача позволят выявить проблемы на самой ранней стадии», - говорится в сообщении.

Кроме того, посетители узнают о специфике мужской урологии, средствах профилактики, правильном питании и питьевом режиме, а также о том, как проходят медосмотры и кому они необходимы.

«Урология сегодня — это на 80% онкология. Рак предстательной железы находится на одном из первых мест среди причин смерти у мужчин в большинстве стран мира. Лучший способ обеспечить хороший результат лечения рака простаты — ранняя диагностика заболевания. Не рекламируемые по телевизору лекарства, а анализ на простат-специфический антиген, который хорошо бы ежегодно делать каждому мужчине после 50 лет. Вместе со здоровым образом жизни это создаст условия для длительного поддержания мужского здоровья», — отметил Пушкарь.

Лекция входит в программу цикла «Бегу к врачу», посвященного современной медицине и здоровью. Его организатор — департамент здравоохранения Москвы. Для участия необходимо будет пройти бесплатную регистрацию. Начало 28 марта в 19:00.

Для тех, кто не сможет прийти на встречу лично, трансляцию лекции проведут на страницах mos.ru в социальных сетях «Одноклассники» и «ВКонтакте», а также на странице департамента здравоохранения Москвы в Facebook.