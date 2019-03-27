РИАМО - 27 мар. Адвокат Михаила Абызова Александр Анис опроверг слухи о том, что его подзащитного выманили в Россию ради задержания, он уточнил, что Абызов находился у себя дома, когда к нему пришли с обыском.

Накануне в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в хищении у ряда российских энергетических компаний в 2011–2014 годах 4 миллиардов рублей. Деньги были выведены за рубеж. Ряд СМИ при этом сообщал, что Абызова выманили в Россию и задержали.

«Это абсолютнейший фейк. Он находился в России, на момент задержания был дома с семьей. Все, что сообщается по этому поводу, – фейк. Он постоянно жил в России. Изредка выезжал на отдых и в командировки за границу, как это делают многие. Но постоянное место жительства и нахождения было в России. Все остальное не соответствует действительности», – сказал Анис в эфире Радио «Комсомольская правда».

Адвокат уточнил, что с обыском в дом к Абызову пришли утром и он продолжался в течение всего дня, к вечеру экс-министра открытого правительства доставили в следственный комитет для оформления задержания и предъявления ему обвинений.

«Сам Михаил Анатольевич (Абызов – ред.) категорически отрицает обвинение. Себя виновным не признает. Как мы будем осуществлять защиту? Вопрос преждевременный. Мы не можем сейчас раскрывать ни стратегию, ни тактику», – дополнил адвокат.

Ранее защита Абызова предложила за него залог в миллиард рублей и попросила поместить его под домашний арест.

Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства. В числе сообщников Абызова: президент Новосибирской региональной федерации самбо Николай Степанов, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, замгендиректора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг.

Михаил Абызов – российский политик, бизнесмен, государственный и общественный деятель. Министр по координации деятельности Открытого правительства с 21 мая 2012-го по 18 мая 2018 года. До января 2012 года был председателем совета директоров бизнес-группы RU-COM, а также входящей в ее состав крупнейшей инжиниринговой компании России ОАО «Группа Е4», но после назначения на должность советника президента России оставил эти посты.