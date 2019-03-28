РИАМО - 28 мар. Главные внештатные детские специалисты Минздрава области в Мытищах проведут школу для педиатров, говорится в сообщении пресс-службы министерства здравоохранения Московской области.

«Главной темой встречи станут актуальные вопросы в практике врача-педиатра амбулаторно-поликлинического звена, в том числе связанные с неотложными состояниями. Предполагается, что в мероприятии примут участие порядка 100 врачей со всей Московской области», – сказал министр здравоохранения региона Дмитрий Матвеев.

По его словам, участники мероприятия обсудят неотложные состояния при острых кишечных инфекциях, диагностику и лечение бронхиальной астмы, миокардита и других заболеваний, вакцинацию детей с нарушениями здоровья, актуальные проблемы гематологии в практике педиатра, а также проведут разбор клинических случаев.

«Подобные школы в рамках проекта Минздрава «Подмосковные чтения: клинические рекомендации и протоколы в практике врача-педиатра» – хорошая возможность для наших специалистов обменяться профессиональным опытом, узнать интересные случаи из практики коллег. Во встрече примут участие главный внештатный педиатр Нисо Одинаева, главный внештатный неонатолог Людмила Малютина и другие ведущие специалисты здравоохранения Подмосковья», – добавил Матвеев.

Это уже вторая школа для педиатров в этом году. Мероприятие пройдет в конференц-зале Московского областного консультативно-диагностического центра для детей в Мытищах.