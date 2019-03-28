РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 28 мар. Малаховский парк культуры и отдыха подмосковных Люберец в четверг приглашает посетить литературно-музыкальную программу, приуроченную к празднованию Дня работника культуры, сообщается в Instagram-аккаунте парка.

«В честь Дня работника культуры 28 марта в 12:00 Малаховский парк культуры и отдыха приглашает на литературно-музыкальную программу «Вчера и сегодня» с участием МУК «ЦБС Малаховка», певца и музыканта Сергея Гевондяна, солистов вокального народного ансамбля «Вдохновение», – говорится в сообщении.

Мероприятие пройдет по адресу: поселок Малаховка, Театральный проезд, дом №1.