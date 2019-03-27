РИАМО - 27 мар. Бывший министр Открытого правительства РФ Михаил Абызов, обвиняемый в хищении 4 миллиардов рублей, мошенничестве и создании организованного преступного сообщества, арестован до 25 мая, сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы суда.

«Басманным судом удовлетворено ходатайство следственных органов об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении обвиняемого Абызова сроком до 25 мая 2019 года», – сказал собеседник агентства.

Также удовлетворено ходатайство следствия об избрании стражи в отношении обвиняемой Фрайденберг и Степанова сроком на аналогичный срок, добавил он.

Ранее адвокаты Абызова предложили внести за него залог в 1 миллиард рублей или поместить экс-министра домашний арест.

Накануне в Москве сотрудники ФСБ задержали бывшего министра Открытого правительства РФ Михаила Абызова, обвиняемого в хищении у ряда российских энергетических компаний в 2011–2014 годах 4 миллиардов рублей. Деньги были выведены за рубеж.

По данным СК, он и его сообщники поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны.

Допрошенные по уголовному делу соучастники также отрицают свою вину, несмотря на уже полученные следствием доказательства. В числе сообщников Абызова: президент Новосибирской региональной федерации самбо Николай Степанов, председатель совета директоров ООО «Первый строительный фонд» Александр Пелипасов, замгендиректора ООО «Ру-Ком» Максим Русаков, директор по экономике и финансам АО «РЭМиС» Галина Фрайденберг.