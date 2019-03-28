РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. Очередной прием граждан в общественной палате подмосковного Подольска пройдет в четверг, задать вопросы общественникам смогут все желающие, сообщается на сайте администрации городского округа.

«В Подольске 28 марта с 16:00 до 18:00 членами общественной палаты городского округа Подольск будет организован прием населения по адресу: улица Кирова, дом №4, в помещении общественной палаты (вход со стороны концертного зала администрации городского округа Подольск)», – говорится в сообщении.

Узнать подробности, а также записаться на прием можно по телефону: 8(496)755-57-70.