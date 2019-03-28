РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 28 мар. В поселке Молодежный подмосковного Подольска в четверг проведут детский праздник «Сказочный денек», посвященный книгам.

В дни весенних каникул, с 23 по 31 марта, в библиотеках, школах, Домах культуры городского округа традиционно проходит Неделя детской и юношеской книги.

В рамках акции в четверг в 16:00 в Сельском доме культуры «Молодежный» проведут детский утренник «Сказочный денек» для воспитанников детского сада.