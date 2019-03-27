РИАМО - 27 мар. Летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Быковский умер на 85-м году жизни, сообщается на сайте ФГБУ «Научно-исследовательский испытательный центр подготовки космонавтов имени Ю.А. Гагарина».

«Двадцать седьмого марта 2019 года на 85-м году ушел из жизни летчик-космонавт, дважды Герой Советского Союза, полковник Валерий Федорович Быковский», – говорится в сообщении.

Быковский родился 2 августа 1934 года, в городе Павловский Посад Московской области. Учился в школе московского аэроклуба ДОСААФ. В 1968 году окончил Военно-воздушную инженерную академию им. профессора Н. Е. Жуковского.

В 1960 году он вошел в состав отряда космонавтов первого набора ВВС. Он относился к первому поколению советских космонавтов. Первый полет совершил командиром корабля «Восток-5» с 14 по 19 июня 1963 года.

Вторую Золотую Звезду Героя Советского Союза Быковский получил за свой следующий космический полет, который он выполнил с 15 по 23 сентября 1976 года в качестве командира корабля «Союз-22». В третий раз Валерий Быковский полетел в космос командиром корабля «Союз-31» и советско-немецкого экипажа.

Суммарное время пребывания Быковского в космосе составило 20 суток 17 часов 47 минут.