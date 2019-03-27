РИАМО - 27 мар. В Подмосковье прошел конкурс детского рисунка «ЖКХ глазами детей», победителей наградили в доме правительства региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Организаторы конкурса – министерство ЖКХ региона совместно с учебно-курсовым комбинатом жилищно-коммунального хозяйства. В конкурсе были определены четыре номинации: «Чистый город начинается с меня», «Двор моей мечты», «Профессии будущего в ЖКХ», «Раздельный сбор мусора – перспектива будущего» в трех возрастных категориях: от 6 до 10 лет, от 11 до 14 лет и от 15 до 18 лет.

«В конкурсе приняли участие несколько тысяч школьников и детей дошкольного возраста. Отобрать победителей было не просто, так как все рисунки были хороши и соответствовали заявленной тематике», – сказал министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

Он уточнил, что конкурс проводился в три этапа, на первом этапе все участники до 4 марта должны были подать заявку и выслать готовую работу. На втором этапе конкурсная комиссия определила победителей согласно четырем номинациям в каждой возрастной группе. Не ставшие победителями участники получат сертификат участника и смогут побороться за звание победителей в следующем году.

Цель конкурса – воспитание и формирование социальной активности, осознанного отношения и повышения интереса у детей к вопросам жилищно-коммунального хозяйства, а также формирование образа городской среды и представления о профессиях будущего в сфере ЖКХ у подрастающего поколения.

Рисунки должны были соответствовать заявленным темам конкурса, их можно было выполнить на любом материале: бумаге, картоне или холсте. Рисунки принимались даже в электронном виде. Все работы детей были уникальными, не заимствованными из других источников и выполнены самостоятельно без помощи родителей или взрослых.

Рисунки конкурса «ЖКХ глазами детей» можно посмотреть на официальном сайте министерства ЖКХ http://mgkh.mosreg.ru/.