РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 27 мар. На уровне совета депутатов готовится проект о санитарной очистке подмосковного Дзержинского, сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Дзержинский Людмила Иванова.

В среду в ДК «Энергетик» прошла встреча Ивановой с жителями муниципалитета.

«Самый главный индикатор качества работы – это мнение жителей. Если у жителей будут вопросы к УК, то им придется за это отвечать. В ближайшее время нас ждет субботник, и мы посмотрим на действия управляющих компаний. Чтобы не было у УК фраз: «Это не моя территория», мы на уровне совета депутатов разрабатываем проект о санитарной очистке города», – сказала Иванова.

Она отметила, что если управляющие компании не будут выполнять свои обязанности, то их ждет штраф.

«Я лично буду приглашать Госадмтехнадзор, и мы вместе пойдем в УК», – заключила Иванова.