РИАМО – 27 мар. Абитуриентов и их родителей приглашают принять участие в Дне открытых дверей в Государственном гуманитарно-технологическом университете (ГГТУ) Орехово-Зуева 6 апреля, сообщается на сайте образовательного учреждения.

«День открытых дверей состоится в Государственном гуманитарно-технологическом университете 6 апреля. Приглашаются все желающие. Начало в 11:00», – говорится в сообщении.

По данным Орехово-Зуевского информагентства, мероприятие пройдет по адресу: город Орехово-Зуево, улица Зеленая, дом №22, актовый зал учебного корпуса №2.

Регистрация участников откроется 6 апреля в 09:30.