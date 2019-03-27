РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 27 мар. Управляющие компании в подмосковном Дзержинском призвали помогать жителям муниципалитета проводить собрания собственников жилья, сообщила представитель ассоциации многоквартирных домов Дзержинского Мария Палихова.

В среду прошла встреча временно исполняющего полномочия главы горокруга Дзержинский Людмилы Ивановой с населением.

«Обращаюсь к управляющим компаниям! Помогайте жителям проводить собрания жильцов, чтобы они в протоколах прописывали, что им нужно – ремонт или еще что-то. Нужно избегать липовых протоколов», – сказала Палихова.