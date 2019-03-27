РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Обслуживающий Подольск региональный оператор ООО «МСК-НТ» в Чеховском кластере во второй раз увеличил число операторов телефона горячей линии, теперь дозвониться стало еще проще, сообщил «РИАМО в Подольске» сотрудник регоператора.

Тема обращения с твердыми бытовыми отходами, вопросы граждан и юридических лиц по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) актуальны, поэтому телефон горячей линии регионального оператора был не только востребован, но и перегружен.

«С 25 марта Чеховский филиал «МСК-НТ» вдвое увеличил число операторов телефона горячей линии. Недавнее усовершенствование системы горячей линии ООО «МСК-НТ» оказалось недостаточным. Число ожидающих в очереди составляло 5-8 человек. Поэтому для улучшения качества обслуживания и ускорения взаимодействия с клиентами увеличили число операторов», – сказал сотрудник.

По телефону 8(800)234-36-70 ежедневно с 08:00 до 20:00 можно уточнить вопросы по заключению договора, подать заявку или жалобу, проконсультироваться со специалистами договорного, претензионного отделов.

Усовершенствован график работы абонентского отдела, который отвечает за работы по договорам, проведение перерасчетов и рассмотрение жалоб. Посетителей ждут в офисах Подольска, Чехова, Серпухова в рабочие дни с 08:00 до 20:00, а в субботу до 14:00.

Для удобства жителей в Подольске теперь работают два офиса компании «МСК-НТ». На проспекте Ленина в доме №97 расположен договорной отдел, где можно заключить договор на вывоз мусора собственникам индивидуальных жилых строений. А в кабинеты №№316 и 317, расположенные в доме №59 на улице Комсомольская можно обратиться с вопросами о начислении платы на вывоз ТКО.