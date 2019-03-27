РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) – 27 мар. В Дзержинской городской больнице ведется набор кадров, укомплектованность штата составляет 56%, сообщила главврач медучреждения Лира Овезова.

В среду в ДК «Энергетик» прошла встреча временно исполняющего полномочия главы горокруга Дзержинский Людмилы Ивановой с жителями муниципалитета.

«Главное направление – привлечение кадров. Работает сейчас всего 527 человек, укомплектованность штата – 56%», – сказала Овезова.

В марте уже привлекли к работе двух терапевтов, педиатра, эндокринолога.