РИАМО - 27 мар. В Коломне 29 марта откроется форум общественных инициатив Московской области InterArt, в нем примут участие молодые дизайнеры со всего мира – участники Mercedes-Benz Fashion Week Russia – 2019, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления социальных коммуникаций Подмосковья.

Форум откроет министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Ирина Плещева. Мероприятие проводится Общественной палатой Подмосковья при поддержке Главного управления социальных коммуникаций региона.

«В форуме примут участие советник при губернаторе Московской области по развитию гражданского общества и правам человека Марина Юденич, молодые дизайнеры со всего мира – участники Mercedes-Benz Fashion Week Russia – 2019 и профильные эксперты, члены ОПМО», – говорится в сообщении.

Участники получат уникальную возможность встретиться, обменяться опытом и задать интересующие вопросы дизайнерам из-за рубежа и экспертам. В числе экспертов fashion-колумнист популярных изданий о моде Cosmopolitan и L’Officiel Арина Яганова и социолог, консультант и профессор академии моды и дизайна АМД (Германия) Наташа Бинар.

Также в рамках форума общественных инициатив Московской области молодые дизайнеры из Китая, Латвии, Грузии, Великобритании, Бангладеша, Перу, Швейцарии и Италии посетят Павловопосадскую мануфактуру, музей платка и шали, познакомятся с народными промыслами и культурными традициями Подмосковья.

С 30 марта по 3 апреля молодые дизайнеры представят свои коллекции на Mercedes-Benz Fashion Week Russia в рамках проекта Global Talents, который стартовал в январе 2019 года.

Мероприятие начнется в 12:00 29 марта в коломенском культурном центре «Лига».