РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В подмосковном Подольске 13 апреля «Тотальный диктант-2019» можно будет написать на трех площадках, зарегистрироваться для участия можно с 3 апреля, сообщается в группе «АНО ПО МОКИТ» в соцсети «ВКонтакте».

«Тотальный диктант-2019» пройдет 13 апреля 2019 года в 14:00 в Подольске в пятый раз. В этом году будут работать три площадки для проведения диктанта. Диктатором на площадке Московского областного колледжа информации и технологий (МОКИТ) выступит главный редактор журнала «Педагогика» Российской академии образования, доктор педагогических наук, профессор Руслан Бозиев. Команда диктаторов будет пополняться», – говорится в сообщении.

В Московском областном колледже информации и технологий на улице Комсомольская, дом №1 смогут принять 300 человек. В Школе скорочтения и развития интеллекта IQ 007 на улице Маштакова, дом №3А – 25 человек, на улице Ленинградская, дом №11 – 20 человек. Регистрация на площадки будет открыта с 3 апреля на сайте.

На основной площадке МОКИТ по традиции будет работать фотозона, также проведут мастер-классы для детей. Все участники «Тотального диктанта» смогут получить сертификаты на обучение в школе скорочтения и развития интеллекта IQ 007. Отличники и хорошисты получат ценные призы.

«Тотальный диктант» – это ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ежегодно специально для акции текст «Тотального диктанта» пишет известный писатель. Автором «Тотального диктанта» в 2018 году стала Гузель Яхина, автор романа «Зулейха открывает глаза», лауреат премий «Большая книга», «Ясная Поляна» и «Книга года». «Утро», «День» и «Вечер» – так назывались три текста, которые написали участники «Тотального диктанта» 14 апреля 2018 года.

Участвовать в «Тотальном диктанте» могут абсолютно все. Подтянуть свои знания можно на бесплатных курсах русского языка. В программу включены правила, характерные для «Тотального диктанта», поэтому у слушателей этих курсов будет больше шансов получить положительную оценку. На официальном сайте можно будет пройти онлайн-подготовку к диктанту.