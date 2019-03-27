РИАМО - 27 мар. В период весеннего половодья на федеральных автодорогах Московской, Владимирской, Ивановской, Нижегородской областей и Республики Мордовия будет вестись круглосуточный контроль за состоянием участков, наиболее подверженных подтоплениям, говорится в сообщении пресс-службы ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород».

«ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» и дорожно-эксплуатационные организации проводят комплекс необходимых противопаводковых мероприятий на подведомственной сети федеральных дорог М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа, <…> М-5 «Урал» Москва – Рязань – Пенза – Самара – Уфа – Челябинск подъезд к Саранску», – говорится в сообщении.

Кроме того, необходимые мероприятия проводят на трассах: Р-158 Нижний Новгород – Арзамас – Саранск – Исса – Пенза – Саратов; Р-178 Саранск – Сурское – Ульяновск и Р-600 Кострома – Иваново.

По прогнозу Гидрометцентра, во время паводка 2019 года уровень воды в большинстве рек, находящихся рядом с этими дорогами, будет соответствовать или окажется ниже средних многолетних значений.

Сейчас завершаются работы по расчистке от снега и льда подмостовых русел, входных и выходных водосборных сооружений и водопропускных труб. Очищаются барьерные ограждения, прокапываются воздушные воронки для отвода воды из основания дорожной одежды.

На особом контроле специалистов находятся 36 участков, находящиеся в зоне возможного подтопления. Общая протяженность уязвимых для подтопления участков составляет порядка 20 километров.

Для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья создано 25 мобильных аварийных бригад. Устранять возможные последствия паводка готовы более 290 специалистов и 180 единиц техники. Заготовлено 18,8 тысячи кубометров инертных материалов.

Для эффективной организации работ по обеспечению бесперебойного проезда по федеральным автодорогам созданы специальные комиссии, а также налажено оперативное взаимодействие с управлениями МЧС и ГИБДД в каждом регионе.