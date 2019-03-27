РИАМО – 27 мар. В больницу подмосковного Дзержинского в апреле поступит передвижная С-дуга, сообщила главный врач Дзержинской городской больницы Лира Овезова.

В среду прошла встреча временно исполняющего полномочия главы горокруга Дзержинский Людмилы Ивановой с населением. На ней Овезова выступила с докладом.

«Оборудование в больницу закупили на два миллиона рублей. За счет средств нормированного страхового запаса в апреле ждем рентгеновскую передвижную С-дугу, она позволит проводить высокотехнологические операции», – сказала Овезова.

Она добавила, что скоро в больницу поступят два электрокардиографа и мониторы в реанимацию.