РИАМО - 27 мар. Сотрудники Домодедовской таможни передали Тверскому государственному объединенному музею на постоянное хранение 25 ценных предметов, изъятых на границе, говорится в сообщении пресс-службы таможни.

«Икона «Святой Николай Чудотворец» конца XIX – начала XX века, книга «Святое Евангелие» 1912 года, нагрудный знак «Ворошиловский стрелок» II ступени, медная монета достоинством 5 копеек 1791 года выпуска, а также другие старинные предметы были ранее изъяты при попытке незаконного перемещения через таможенную границу», – говорится в сообщении.

Так, у пассажира, вылетавшего в Пунта-Кану, обнаружили икону «Святой Николай Чудотворец». В своем объяснении гражданин РФ пояснил, что икону он вез в качестве подарка для доминиканской компании, предоставившей в собственность РПЦ земельный участок в Доминиканской Республике.

При проведении таможенного контроля пассажиров, вылетавших рейсом Москва-Тель-Авив, была остановлена гражданка РФ, перемещавшая в своем багаже молитвенник «Святое Евангелие», изданный в Санкт-Петербурге в 1912 году.

У гражданина РФ, вылетавшего во Франкфурт, в багаже нашли армейские ордена и знаки отличия. В своем объяснении мужчина пояснил, что старинные знаки «Ворошиловский стрелок. РККА» II ступени первой половины ХХ века и нагрудный знак «Гвардия» II ступени для военнослужащих Главного управления погранвойск СССР второй трети ХХ века достались ему в подарок от тещи.

У пассажира, вылетавшего в Вашингтон, таможенники обнаружили 20 монет разных годов выпуска и разного достоинства. Мужчина пояснил, что монеты из личной коллекции вез сыну в подарок.

Пассажиры, незаконно перемещавшие предметы старины, признаны виновными в совершении административных правонарушений, а изъятые товары обращены в собственность государства. Уникальные предметы, представляющие культурную ценность, станут частью новой экспозиции Тверского музея.