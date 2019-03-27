РИАМО - 27 мар. Компания «Ашан» планирует обжаловать решение Арбитражного суда Московской области, который обязал снести торговый центр «Зеленопарк» в Солнечногорске, сообщила в среду РИАМО директор по корпоративным коммуникациям «Ашан Ритейл Россия» Мария Курносова.

Ранее Арбитражный суд Подмосковья обязал снести торговый центр «Зеленопарк» в Солнечногорске, прилегающую к нему автомобильную парковку, резервуары и здание котельной. Строения требовали признать самовольными постройками.

«Компания «Ашан Ритейл Россия» будет оспаривать решение суда о сносе ТРЦ «Зеленопарк» согласно процессуальной процедуре, так как при проектировании были выполнены необходимые работы и получены согласования, требуемые для строительства. Вместе с тем полагаем, что сторонам удастся достичь компромисса, который может быть оформлен в виде мирового соглашения, без сноса и закрытия торгового центра, но с учетом интересов всех сторон, а в первую очередь – в интересах жителей Подмосковья», – сказала Курносова.

АО «Мостранснефтепродукт» (после смены наименования – АО «Транснефть – Верхняя Волга») обратилось в Арбитражный суд Московской области с исковым заявлением к КОО «Лидком Инвестментс Лимитед» с требованиями о признании самовольными постройками и об обязании в 30-дневный срок со дня вступления судебного акта в законную силу осуществить снос объектов: торгово-развлекательный центр «МТРК «Зеленопарк» и прилегающую к нему автомобильную парковку.