РИАМО - 27 мар. Врачи ЛОР-клиники имени Свержевского провели пациентке со сложным заболеванием уникальную операцию и вернули возможность дышать, говорится в сообщении пресс-службы дпартамента здравоохранения Москвы.

В научно-исследовательский клинический институт оториноларингологии имени Л.И. Свержевского для лечения поступила пациентка с диагнозом гранулематоз с полиангиитом (Вегенера). Это тяжелое и быстро прогрессирующее заболевание, ведущее к воспалению стенок сосудов и поражением верхних дыхательных путей, глаз, почек и легких.

«В данном случае заболевание привело к некротическому риниту и «захватило» гортань с сужением ее просвета из-за разрастания рубцовой ткани. На момент осмотра пациентка жаловалась на затрудненное дыхание и одышку при физической нагрузке. При осмотре гортани врачи определили сужение просвета до 5 миллиметров в диаметре (при норме 9-11 миллиметров). Дополнительно проведенная компьютерная томография показала протяженность сужения – 12 миллиметров. Такая патология могла привести к полной остановке дыхания», – отмечается в материале.

Учитывая основное и очень сложное заболевание пациентки, было принято решение о проведении малоинвазивного хирургического лечения – баллонной дилатации рубцового сужения гортани.

Операция прошла успешно, пациентка отметила значительное улучшение дыхания. Из клиники пациентку выписали уже через несколько дней.