РИАМО - 27 мар. Вблизи поселка Нагорное в городском округе Мытищи возводят дом с подземной автостоянкой в составе ЖК «Датский квартал», объект планируют достроить во втором квартале 2021 года, говорится в сообщении пресс-службы Главгосстройнадзора Московской области.

Дом №3 с подземной автостоянкой ЖК «Датский квартал» сейчас находится на проверке инспекторов Главного управления государственного строительного надзора региона и специалистов ГБУ «Мособлстройцнил». Проверка завершится 10 апреля.

«В настоящее время на объекте ведутся работы по устройству монолитных конструкций здания. Строительство ведется в соответствии с графиком», – сообщил начальник Главгосстройнадзора Подмосковья Артур Гарибян.

Полностью закончить строительство дома планируется во II квартале 2021 года. Площадь 13-секционного здания составит 83 162 квадратных метра. Новостройка рассчитана на 1 035 квартир. Суммарно жилые помещения занимают 50 487 квадратных метров.

Подземный паркинг площадью 7 114 квадратных метров рассчитан на 231 машино-место. Парковочные места будут обустроены и на прилегающей территории. Здесь же появятся детская и спортивная площадки. В благоустройстве учтены требования доступности для маломобильных групп населения.

Застройщиком объекта выступает ООО «СЗ «КиноДевелопмент», входящий в состав группы компаний «ФСК «Лидер».