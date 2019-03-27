РИАМО – 27 мар. В городском округе Дзержинский в текущем году планируют отремонтировать четыре дороги, сообщил заместитель главы администрации городского округа, начальник управления жилищно-коммунального хозяйства и транспорта Константин Карпов.

В среду в ДК «Энергетик» прошла встреча временно исполняющего полномочия главы горокруга Дзержинский Людмилы Ивановой с жителями муниципалитета.

«В 2019 году на территории округа Дзержинский планируется ремонт четырех дорог. Их протяженность составит 4059 метров», – сказал Карпов.

По его словам, ремонт пройдет на улицах Лермонтова, Спортивная, Садовая, Энергетиков.

Также в Дзержинском в 2018 году заменили 36 остановочных павильонов. В 2019 году их продолжат менять.