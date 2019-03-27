РИАМО – 27 мар. В подмосковном Дзержинском в текущем году проведут реконструкцию двух водозаборных узлов (ВЗУ), сообщила временно исполняющий полномочия главы городского округа Людмила Иванова.

В среду прошла первая встреча Ивановой с жителями муниципалитета. Она состоялась в ДК «Энергетик».

«В 2019 году реконструируют ВЗУ-1 и ВЗУ-2. Сейчас только 40 % города обеспечены чистой водой», – сказала Иванова.

Она добавила, что летом 2020 года завершится строительство водовода от АО «Мосводоканал». По словам Ивановой, городской округ находится в госпрограмме по обеспечению чистой водой.

Сейчас объем потребления воды от «Мосводоканала» составляет 265 тысяч кубических метров, с городских ВЗУ – 225 тысяч кубических метров.