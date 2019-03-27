РИАМО - 27 мар. Президент России Владимир Путин посетил спортивный комплекс «Олимпийский центр синхронного плавания Анастасии Давыдовой» на территории спортивно-развлекательного квартала «Парк Легенд» в Москве, сообщается на сайте Кремля.

«Глава государства в сопровождении мэра Москвы Сергея Собянина осмотрел информационный стенд о развитии спорта и физической культуры в столице и ознакомился с инфраструктурой центра, техническое оснащение и параметры которого соответствуют олимпийским стандартам, а программы подготовки юных синхронистов сочетают в себе традиции отечественной школы и инновационные методики обучения; затем президент наблюдал за тренировкой юных спортсменов», – отмечается в материале.

С 2018 года в центре проходят тренировки юниорской и юношеской сборных команд России, а также региональные чемпионаты. На базе центра работает спортшкола олимпийского резерва «Юность Москвы» по синхронному плаванию, где занимаются 116 детей.

«По вашему поручению, которое вы давали в 2016 году, мы построили Олимпийский центр плавания. <…> Это территория «Парка Легенд». Здесь проводили чемпионат мира по хоккею. <…> Сейчас сдана первая очередь комплекса водного спорта, центра синхронного плавания. И второй этап строится, думаю, что в этом году, в начале следующего года еще введем вторую очередь, которая будет состоять из двух 50-метровых бассейнов», – сказал Собянин.

По его словам, в целом в Москве помимо этого кластера, еще есть мощные спортивные центры – Крылатское, Гребной канал и ряд других спортивных объектов.

Он также рассказал, что в столице увеличено количество спортивных объектов в 2,3 раза, причем это не дорогие объекты в шаговой доступности. Например, лыжная трасса, велодорожки, тренажерные городки, искусственные катки. Что позволило увеличить число москвичей, занимающихся спортом, в 2,2 раза.

Кроме того, Путин встретился с участниками XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года, прошедшей в Красноярске, и поздравил студенческую сборную России с победой в общекомандном зачете соревнований.