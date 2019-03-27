РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В Подольске стартовали чемпионат и первенство России по тхэквондо, в соревнованиях принимают участие более 230 спортсменов из России, Германии и Армении, сообщается в группе «ПОДОЛЬСК ГОРОД СПОРТА» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня (27 марта – ред.) в универсальном спортивном центре «Юность» стартовали XII чемпионат и первенство России Всероссийской федерации развития тхэквондо (ИТФ). Всего участие в соревнованиях принимают более 230 спортсменов со всей страны, а также из Германии и Армении», – говорится в сообщении.

Сборную Московской области представляют 23 человека. Чемпионат и первенство продлятся по 28 марта. Соревнования проходят в шести возрастных категориях.