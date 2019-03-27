РИАМО - 27 мар. С 29 марта по 7 апреля в центре лыжного спорта «Малиновка» в Архангельской области пройдет чемпионат России по лыжным гонкам, в сборную Подмосковья вошли 10 спортсменов, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта региона.

«В составе сборной команды Московской области выступят спортсмены Наталья Непряева, Александр Бессмертных, Кристина Кускова, Антон Тимашов, Петр Седов, Сергей Новиков, Никита Ступак, Габриелла Калугер, Антон Быков, Максим Зубцов», – говорится в сообщении.

Как сообщил министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, на предстоящем чемпионате Подмосковье представляют фавориты российского лыжного спорта.

«Наталья Непряева – бронзовый призер Олимпийских игр, двукратный бронзовый призер чемпионата мира и Александр Бессмертных – серебряный призер Олимпийских игр, двукратный серебряный призер чемпионата мира – уже не раз давали нам повод гордиться собой на соревнованиях разного уровня», – рассказал Терюшков.

Министр пожелал спортсменам новых побед, отметив, что на этот чемпионат возлагаются большие надежды.