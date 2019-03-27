РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Пять наград в составе сборной Московской области получили спортсмены из Подольска на втором этапе IX Летней спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе, сообщается в группе «Комитет по физической культуре и спорту» в соцсети «ВКонтакте».

В Раменском проходил второй этап IX Летней спартакиады учащихся России по греко-римской борьбе, который завершился в среду. По итогам выступлений борцов будет сформирована сборная команда ЦФО, которая примет участие в финале соревнований в начале августа.

«Отличились воспитанники школы олимпийского резерва «Космос». В первый день Никита Алексеев завоевал золотую награду в весовой категории 42 килограмма. Дмитрий Жуков – обладатель бронзы, весовая категория 48 кг. Во второй день соревнований первые места заняли Савчук Константин в весовой категории 51 килограмм и Тимур Разумков в весовой категории 92 килограмма. Александр Аванесян занял второе место в весовой категории 45 килограмм», – говорится в сообщении.

Спортсменов и тренеров школы поздравили с высокими результатами.