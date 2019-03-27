РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 мар. Свыше 600 ям заделали на дорогах подмосковного Красногорска с наступлением весны, сообщается на официальном сайте администрации городского округа.

«С наступлением благоприятных погодных условий в горокруге Красногорск начались работы по ямочному ремонту. Из 921 зарегистрированных ям 615 – устранены», – говорится в сообщении.

Ямочный ремонт проводится литым асфальтом, а также методом термопрофилирования. Поверхность дороги предварительно нагревают до +160 градусов, верхний слой измельчают, затем обрабатывают и заливают асфальтобетонной смесью.

«Все жалобы жителей мы отрабатываем в первую очередь, все ямы оцифровываются, вносятся в определенную систему с указанием срока исполнения», – сказал заместитель главы администрации горокруга Красногорск по транспорту, связи и дорожной деятельности Всеволод Волосевич.

Сообщить о дефектах дорожного полотна можно через портал «Добродел», а также напрямую начальнику управления транспорта, связи и дорожной деятельности администрации округа Евгению Владимирскому в Instagram-аккаунте.