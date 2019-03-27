РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Жителей подмосковного Подольска просят помочь в поисках 38-летнего Александра Мамайкина, пропавшего после приезда в Подольск 12 марта, сообщила «РИАМО в Подольске» инфорг «Лиза Алерт».

«Пропал Александр Мамайкин 1980 года рождения, проживавший в городе Саранск Республики Мордовия. Он приехал на автомобиле Renault Fluence черного цвета в Подольск 12 марта и пропал», – сказала инфорг.

Приметы разыскиваемого: рост 180 сантиметров, худощавое телосложение, волосы темные, глаза карие. Был одет в серо-бордовый пуховик, серые брюки, серую толстовку, коричневые ботинки.

Любую информацию о мужчине можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону: 8(800)700-54-52 или «112».