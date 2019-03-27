РИАМО - 27 мар. К 2026 году в Подмосковье планируют создать 45 новых особо охраняемых природных территорий общей площадью более 500 тысяч гектаров, в том числе четыре природных парка, говорится в сообщении пресс-службы комитета по экологии и природопользованию Мособлдумы.

Члены комитета Алла Полякова, Александр Орлов и Михаил Борушков приняли участие в Х Международном форуме «Экология», который прошел в Москве 25-26 марта. Форум собрал 2 тысячи делегатов из 82 российских регионов и 20 зарубежных стран.

«Мы рассматривали перспективу особо охраняемых природных территорий как объектов экотуризма. Здесь важно соблюсти баланс – не увеличивая нагрузку на природу, а создать продуманные экологические маршруты, которые дают возможность показать людям красоту нашей страны. Среди прозвучавших предложений – внести в закон понятие «экологический туризм», закрепить требование регулярной уборки территорий национальных парков», — сказала Полякова.

Она отметила, что в Подмосковье существуют 245 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) областного значения общей площадью более 175 тысяч гектаров. Это примерно 4% территории региона. Из них 160 заказников, 82 памятника природы, две прибрежные рекреационные зоны, один особо охраняемый водный объект.

Сведения о 216 ООПТ внесены в ЕГРН. Планируется создать к 2026 году 45 новых областных ООПТ общей площадью более 500 тысяч гектаров, в том числе четыре природных парка.

Полякова также приняла участие в заседании Общественного совета АНО «Общественный форум «Экология». Он был посвящен повышению доступности экологической информации и возможностям совершенствования законодательного регулирования и государственной политики. На совете была презентована новая социальная сеть экологической направленности «Эконтроль».

«Сегодня все больше россиян хочет позитивно влиять на экологию своего родного края. Новая платформа позволит экоактивистам объединяться, создавать совместные проекты, оперативно обсуждать их представителями власти и бизнеса», — подчеркнула Полякова.

Сайт создан с целью сбора и концентрации экологической повестки. Функционал сайта позволяет не только вести диалог в общем чате, но и сообщать о предстоящих экологических мероприятиях, а также создавать свои. Разработчики взяли принцип функционирования социальной сети, однако исключили такое понятие, как «личные сообщения».

«Эта идея витала в воздухе. Еще в прошлом году на втором экологическом форуме «СтЭКОвка» Московской областной думы ребята говорили об актуальности создания объединяющей интернет-площадки. Среди предложений студентов Подмосковья было создание мобильного приложения «ЭКОполис». По задумке авторов, приложение посредством разноплановых заданий и конкурсов предлагает участникам улучшить экологическую среду места, в котором они живут», — отметила Полякова.

Она выразила надежду, что форум «СтЭКОвка», который пройдет в мае в Одинцовском округе, подарит много новых интересных идей.