РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 27 мар. Сотрудники Госавтоинспекции подмосковного Красногорска будут выявлять пьяных водителей на дорогах городского округа в апреле, говорится в сообщении пресс-службы ОГИБДД УМВД России по Красногорску.

«Отдел ГИБДД УМВД России по городскому округу Красногорск информирует участников дорожного движения о том, что в апреле будет организовано проведение сплошных (тотальных) проверок. Оперативно-профилактические мероприятия по теме «Нетрезвый водитель» будут проведены 5, 13, 20 и 25 апреля», – говорится в сообщении.

Также сотрудники ГИБДД уделят особое внимание перевозке пассажиров 2, 10, 17 и 23 апреля.

«Госавтоинспекция горокруга Красногорск рекомендует использовать при движении и при общении с инспекторами ДПС автомобильный видеорегистратор. Устройство может стать вашим неоспоримым доказательством при возникновении ДТП, а также дополнительной защитой от злоумышленников», – заключается в сообщении.