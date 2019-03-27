РИАМО - 27 мар. В «Мострансавто» завершилось тестирование медицинского оборудования, которое позволяет автоматически контролировать текущее состояния здоровья водителя для его допуска к работе на автобусе, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«Апробирование системы мониторинга функциональных показателей водителей проходило в Мытищинском филиале компании с февраля до середины марта. Более 200 водителей проходили диагностику на оборудовании дважды в день: перед выходом в рейс и по возвращению в автоколонну», – говорится в сообщении.

Терминал для проведения автоматизированных медицинских осмотров позволяет водителям самостоятельно проходить осмотр. Для первичной регистрации в системе в базу данных вводятся ФИО сотрудника, СНИЛС, цифровая фотография, возраст, биометрические медицинские параметры.

Оборудование автоматически измеряет давление, температуру тела, тестирует наличие алкоголя в организме, проводит тест на скорость реакции. По итогам комплексной диагностики водителям могут быть даны рекомендации врача, в том числе онлайн – в режиме конференц-связи с медицинским специалистом.

«Одна из важных задач, которая стоит перед нами – повышение уровня безопасного труда. На основе комплексного мониторинга состояния здоровья, как показала апробация системы, можно будет прогнозировать наступление усталости, обострение хронических заболеваний у водителей, а значит, своевременно реагировать на такие ситуации и применять превентивные меры», – отмечается в материале.

Вопрос внедрения оборудования в работу «Мострансавто» на данный момент прорабатывается. Все водители предприятия ежедневно проходят предрейсовый и послерейсовый медицинский осмотр. В случае несоответствия показателей норме к работе сотрудник не допускается. Сегодня на предприятии трудится свыше 8,4 тысячи водителей.