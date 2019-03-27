РИАМО - 27 мар. С 26 по 30 марта в городских округах Королев, Красногорск, Фрязино, Дубна, Шаховская, Истра, Зарайск, Лосино-Петровский, Ликино-Дулево, Одинцовском, Можайском городских округах и Ленинском районе состоятся торжественные открытия новых супермаркетов «Магнит», говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг региона.

«Требования к торговле в Подмосковье достаточно высоки. Потребители обращают внимание на многие факторы, и ритейл, если хочет заполучить покупателя, просто обязан их учитывать. Сегодня уже недостаточно иметь множество наименований продукции, покупатель обращает внимание на качество и на регион производства. В настоящее время популярностью у жителей пользуются именно подмосковные товары», – рассказал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.

Он дополнил, что также для жителей важна возможность покупки необходимой продукции недалеко от дома. Торговые сети постоянно увеличивают свое присутствие в регионе, наращивая возможности поставки продукции в магазины формата «у дома».

«Высокая конкуренция в данном сегменте позволяет удерживать цены на продукцию на низком уровне. Также торговля – это реальные рабочие места вблизи дома и налоги в областной бюджет», – дополнил Посаженников.

Благодаря открытию новых магазинов было создано порядка 50 дополнительных рабочих места в Московской области.

Площадь новых торговых объектов составила порядка 4,5 тысяч квадратных метров.

«Мы можем говорить о том, что новые супермаркеты «Магнит» – это и новые рабочие места, и новые торговые полки для сбыта областной продукции, и максимальный комфорт для покупателей региона. Также в сети супермаркетов постоянно проводятся привлекательные для покупателя акции и скидки», – дополнил министр.