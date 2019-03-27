РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. В 10 многоквартирных домах микрорайона Климовск подмосковного Подольска 28 марта временно отключат горячую воду из-за проведения ремонтных работ, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

Двадцать восьмого марта сотрудники управления теплоснабжением МУП «СЕЗ» будут выполнять ремонтные работы на участке теплотрассы.

«В связи с этим на период проведения ремонта в микрорайоне Климовск с 09:00 до 15:00 будет приостановлена подача горячей воды в квартиры жилых домов по следующим адресам: улица Ленина, в домах №№7, 9, 13, 15/2, 17, 21; улица Ихтиманская, дома №№1, 3, 4, 5», – говорится в сообщении.

Управляющая компания МУП «СЕЗ» приносит извинения жителям за доставленные неудобства.