РИАМО - 27 мар. Порядка 30 земельных участков согласовано для предоставления религиозным организациям в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства имущественных отношений Московской области.

«29 земельных участков общей площадью свыше 11 гектаров в 17 муниципальных образованиях Подмосковья согласовано министерством имущественных отношений Московской области для предоставления религиозным организациям с начала 2019 года», – сообщил министр имущественных отношений Московской области Владислав Коган.

Земельные участки предоставляются религиозным организациям в безвозмездное пользование и собственность. Одни организации смогу оформить земельные участки, на которых уже стоят храмы, другие – получат новый участок для строительства.

Коган пояснил, что многие храмы передавались верующим в начале 1990-х годов без земли или возводились на пожертвования на свободных от застройки земельных участках.

Земельные участки будут предоставлены религиозным организациям в Раменском и Ленинском районах, а также в городских округах Наро-Фоминский, Одинцово, Чехов, Коломна, Богородский, Волоколамск, Балашиха, Химки, Дмитровский, Домодедово, Дубна, Орехово-Зуево, Щелково, Реутов и Жуковский.