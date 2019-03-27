РИАМО - 27 мар. На улице Восточная города Одинцово возводится складской комплекс, его планируют достроить в III квартале 2020 года, в настоящее время Главгосстройнадзор Подмосковья приступил к проверке хода строительства, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

«В настоящее время ведутся работы по устройству внутренних инженерных сетей, отделочные работы», – сообщил начальник Главного управления государственного строительного надзора Московской области Артур Гарибян.

В составе комплекса предусмотрено основное складское здание и ряд вспомогательных помещений. Площадь складского здания составляет 22 046 квадратных метров.

Заказчиком выступает ООО «Торгово-производственная фирма «Каскад».

Проверка на объекте завершится 3 апреля.