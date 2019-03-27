РИАМО – 27 мар. В Мособлдуме планируют обсудить помощь гражданам в состоянии алкогольного опьянения и поднять вопрос о возвращении государственных вытрезвителей или о поиске альтернативы, говорится в сообщении пресс-службы регионального парламента.

Председатель комитета Мособлдумы по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев уточнил, что в планах комитета на второй квартал года – обсудить развитие медицинской помощи гражданам в состоянии алкогольного опьянения.

«Сегодня в Подмосковье нет государственных специализированных учреждений по этому профилю – проще говоря, вытрезвителей. Есть только частные услуги, которые предоставляются платно и ограничены в использовании для ведомств», – сказал Голубев.

На сегодняшний день в Московской области граждан в состоянии алкогольного опьянения доставляют в больницы, где кладут в общие палаты вместе с поступившими по другим причинам пациентами.

«Естественно это может вызвать конфликты и дискомфорт у людей – общие палаты не устраивают пациентов, которые лежат в больницах по другим показаниям», – заметил Голубев.

Кроме того, по его словам, это еще и вопрос безопасности как окружающих, так и самих граждан в состоянии алкогольного опьянения.

«Мы хотим поднять вопрос о возвращении государственных вытрезвителей или о поиске альтернативы. На наш взгляд, нужно пересмотреть не только название таких учреждений, но и их концепцию. Необходимо развивать комплексную помощь: помимо первичной медицинской помощи, обеспечивать и реабилитацию. Это должны быть современные центры с экспертами и психологами. В рамках расширенного заседания мы планируем обсудить, что можно сделать в этом отношении», – добавил Голубев.