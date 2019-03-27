РИАМО - 27 мар. ООО «СМЦ «Тепломонтаж» подлежит включению в реестр недобросовестных поставщиков, общество нарушило условия контракта на выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы котельной, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ФГБУ культуры «Государственный фонд кинофильмов Российской Федерации», в отношении ООО «СМЦ «Тепломонтаж» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по капитальному ремонту дымовой трубы котельной. В связи с нарушением ООО «СМЦ «Тепломонтаж» условий исполнения контракта, учреждение расторгло контракт в одностороннем порядке. Соблюдение порядка расторжения контракта подтверждено документами и сведениями», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС России общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, Московское областное УФАС России пришло к выводу, что сведения в отношении ООО «СМЦ «Тепломонтаж» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.