РИАМО - 27 мар. В подмосковном Одинцове может появиться проектный офис антинаркотической комиссии Московской области, говорится в сообщении пресс-службы районной администрации.

Об этом шла речь на выездном заседании комиссии, которое провел в среду вице-губернатор – руководитель администрации губернатора Московской области Михаил Кузнецов в Одинцовском кампусе Московского государственного института международных отношений.

«В рамках работы проектного офиса представители комиссии будут рассматривать положительный опыт городского округа Одинцово и других муниципалитетов в борьбе с распространением наркотических средств, а также обсуждать совместное решение проблемных вопросов», – говорится в сообщении.

Как отметил в ходе заседания комиссии глава муниципалитета Андрей Иванов, одной из форм профилактики наркомании может служить социально-педагогический подход. Это, прежде всего, внедрение обучающих практик и подготовка психологов для профилактики наркомании среди учащихся, а также активизация и скоординированные действия волонтеров, социальная реклама и реабилитация.

«В рамках обучающих семинаров, организованных Главным управлением региональной безопасности совместно с администрацией губернатора, прошли обучение семь волонтеров и пять специалистов психологов. Их силами проведено более 100 интерактивных уроков в образовательных организациях района. Кроме того, в районе функционирует общественная организация «Победа жизни». Участники движения проводят множество мероприятий и широко освещают их в социальных сетях и СМИ», – сказал Иванов.

Глава района добавил, что в ряду значимых общественных мероприятий муниципалитета — фестиваль «Победа жизни», который проводится в районе уже седьмой год подряд. Цель праздника – показать молодежи, что жить без вредных привычек интересно, весело и модно. Для этого организаторы готовят десятки интерактивных площадок и приглашают актеров, музыкантов и блогеров, которые ведут здоровый образ жизни.