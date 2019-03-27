РИАМО (БАЛАШИХА) – 27 мар. Рейд по взысканию с жильцов задолженностей за жилищно-коммунальные услуги провели по десяти адресам в подмосковной Балашихе, сообщается на официальном сайте администрации муниципалитета.

Комиссия из сотрудников администрации, представителей управляющей компании и судебных приставов проводят рейды по взысканию задолженностей за жилищно-коммунальные услуги три раза в неделю. За один день они обходят около 10-20 адресов.

«В управлении нашей компании («Белый парус» – ред.) находятся 66 домов. Сегодня мы обошли более десяти адресов. Должников очень много, но мы всегда готовы идти на уступки и можем предложить человеку рассрочку», – сказала специалист по договорной и претензионной работе одной из управляющих компаний города Олеся Симакова.

Она добавила, что, если собственник не платит за коммунальные услуги два месяца – ему начисляют штрафные пени, от трех до шести месяцев – в его отношении начинают вести претензионную работу с помощью письменных уведомлений и обзвона, от шести месяцев и более – обращение направляется в суд.

В Балашихе работают два судебных пристава по коммунальным платежам. В случае отсутствия собственника дома, ему оставляют повестку с требованием явиться в отдел судебных приставов по городскому округу.