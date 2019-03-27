РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Жителей Подольска просят помочь найти родных 79-летней Нины Фроловой, которую нашли в городе, с 11 июня 2017 года она находится в одном из лечебных учреждений Подмосковья, сообщила «РИАМО в Подольске» инфорг «Лиза Алерт».

«Нина Фролова 1939 года рождения 11 июня 2017 года была найдена в Подольске и поступила в медицинское учреждение Московской области. У нее потеря памяти. Проживала в городе Сергиев Посад и в Белгородской области. Мы разыскиваем ее родных», – сказала инфорг.

Приметы женщины: рост выше среднего, нормального телосложения, волосы седые, глаза каре-зеленые. Была одета в коричневый плащ, пиджак, платье, цветные брюки, коричневые ботинки, синюю шапку.

Любую информацию о женщине можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону: 8(800)700-54-52 или «112».