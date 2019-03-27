РИАМО - 27 мар. Почти за 3 месяца региональный парламент принял 17 законопроектов, депутаты также провели около 12 круглых столов и более 60 расширенных заседаний комитетов, говорится в сообщении пресс-службы Московской областной думы.

«Из 28 внесенных на рассмотрение законопроектов 17 были приняты в целом на заседаниях думы, а 10 - были перенесены для дальнейшей работы, чтобы выйти с качественными законами Московской области», — сказал председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов.

Он добавил, что с начала года Мособлдума провела большую работу – депутаты организовали около 12 круглых столов и более 60 расширенных заседаний комитетов.

Брынцалов уточнил, что по итогам мероприятий Мособлдума подготовила законодательные инициативы в Госдуму, а также занялась разработкой внесения изменений в действующие законы региона.