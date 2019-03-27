РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 мар. Жителей подмосковного Подольска просят опознать и найти родных неизвестной 81-летней женщины, которая, возможно, проживала в городском округе, сообщила «РИАМО в Подольске» инфорг «Лиза Алерт».

«Неизвестная женщина 1938 года рождения 29 сентября 2018 года поступила в медицинское учреждение Московской области. У нее потеря памяти. Возможно, проживала в Подольске. Мы разыскиваем ее родных», – сказала инфорг.

Приметы женщины: рост ниже среднего, худощавое телосложение, волосы седые, глаза карие. Была одета в черную болоньевую куртку, черные брюки, пестрый халат, черные утепленные сапоги, серую вязаную шапку.

Любую информацию о женщине можно сообщить на горячую линию поискового отряда «Лиза Алерт» по телефону: 8(800)700-54-52 или «112».